Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта Нутрициолог Макарова: спорт без коррекции рациона не принесет пользы фигуре

Люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес, заявила «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале, отметила специалист.

Попытка совмещать активные тренировки с низкокалорийным или несбалансированным питанием ведет в тупик. Сил, энергии, настроения не будет. И самое главное — не будет никакого прогресса. Начали заниматься спортом — сразу корректируем рацион, делаем его более высокопитательным, — призвала Макарова.

Она посоветовала включать в прием пищи больше натуральных источников белка, полезных жиров и медленных углеводов. Первые способствуют росту и восстановлению мышечной ткани. Полезные жиры, в свою очередь, улучшают обменные процессы, а медленные углеводы — насыщают организм энергией.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что женщины могут изменить фигуру за шесть месяцев без вреда для здоровья, если будут терять от 0,3 до 0,6% массы тела в неделю. Этот срок позволяет безопасно снизить жировую массу без гормональных сбоев.