Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 14:41

Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта

Нутрициолог Макарова: спорт без коррекции рациона не принесет пользы фигуре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес, заявила «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале, отметила специалист.

Попытка совмещать активные тренировки с низкокалорийным или несбалансированным питанием ведет в тупик. Сил, энергии, настроения не будет. И самое главное — не будет никакого прогресса. Начали заниматься спортом — сразу корректируем рацион, делаем его более высокопитательным, — призвала Макарова.

Она посоветовала включать в прием пищи больше натуральных источников белка, полезных жиров и медленных углеводов. Первые способствуют росту и восстановлению мышечной ткани. Полезные жиры, в свою очередь, улучшают обменные процессы, а медленные углеводы — насыщают организм энергией.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что женщины могут изменить фигуру за шесть месяцев без вреда для здоровья, если будут терять от 0,3 до 0,6% массы тела в неделю. Этот срок позволяет безопасно снизить жировую массу без гормональных сбоев.

спорт
похудение
рацион
нутрициологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина поплатился за нападение с палкой на полицейского
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.