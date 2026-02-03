Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 06:20

Женщинам назвали идеальный темп похудения без вреда для здоровья

Глава НФС Силина: потеря 0,3–0,6% массы тела в неделю безвредна для женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщины могут изменить свою фигуру за пять-шесть месяцев без вреда для здоровья, если будут терять от 0,3 до 0,6% массы тела в неделю, заявила NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, этот срок позволяет безопасно снизить жировую массу без гормональных сбоев.

С физиологической точки зрения изменить фигуру за пять или шесть месяцев, то есть к летнему отпуску, реально. Этот срок позволит снижать жировую массу без гормональных сбоев, сохранить мышечный тонус и улучшить качество тела. Для женщин устойчивый и безопасный темп снижения жира — около 0,3–0,6% массы тела в неделю. Это позволяет худеть без резких откатов, срывов и ухудшения самочувствия. За полгода такой подход дает заметные изменения: талия и бедра уменьшаются в объемах, появляется подчеркнутый рельеф и в целом физическая форма, — пояснила Силина.

По ее словам, одна из ключевых ошибок — считать, что похудение автоматически делает фигуру красивой. Силина отметила, что на практике снижение веса без силовых тренировок часто приводит к обратному эффекту: объемы уменьшаются, но тело выглядит «рыхлым», плоским, кожа — менее упругой. Эксперт подчеркнула, что это происходит из-за ухода мышечной ткани вместе с жиром.

Ранее психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук заявила, что жесткие ограничения в питании в дальнейшем приведут к набору веса. По ее словам, похудеть можно и без жестких диет.

