29 января 2026 в 12:34

Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении

Психотерапевт Зеленкова-Захарчук: жесткие ограничения приводят к набору веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жесткие ограничения в питании в дальнейшем приведут к набору веса, рассказала KP.RU психиатр, психотерапевт консультативно-диагностического центра ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава РФ кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук. Она отметила, что похудеть можно и без жестких диет.

Чтобы восстановить и удерживать здоровое пищевое поведение, нужно не создавать табу, а научиться питаться разнообразно, сбалансированно и нормальными порциями. Жесткие запреты создают внутренний конфликт «хочется, но нельзя». Это повышает риск срыва и переедания, особенно в состоянии стресса или усталости, — рассказала Зеленкова-Захарчук.

Психотерапевт отметила, что в похудении важна структура питания: необходимо питаться три раза в день сбалансированно и не переедать на ночь. По ее словам, высококалорийную еду можно включать в рацион — лучше съесть ее в первой половине дня и компенсировать физической активностью.

Ранее нутрициолог Ольга Ермошина рассказала, что дефицит калорий является наиболее эффективным способом контроля веса. По ее словам, такой способ не подойдет людям с рядом заболеваний.

