21 января 2026 в 15:49

Диетолог перечислила эффективные способы контроля веса

Диетолог Ермошина: дефицит калорий является эффективным способом контроля веса

Дефицит калорий является наиболее эффективным способом контроля веса, рассказала RT врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог Ольга Ермошина. Она отметила, что такой способ не подойдет людям с рядом заболеваний.

«Меньше ешь и больше двигайся» — базовое правило, но есть нюансы. Так, при некоторых заболеваниях, таких как гипотиреоз, метаболизм замедляется, — рассказала Ермошина.

Диетолог отметила, что вне зависимости от наличия заболеваний важно развивать полезные пищевые привычки даже во взрослом возрасте. Она подчеркнула, что любая диета является кратковременной стратегией и эффективным способом снижения и поддержания веса может быть только изменение образа жизни.

Ранее нутрициолог Алла Макарова рассказала, что диеты могут привести к обострению хронических заболеваний. Она отметила, что для похудения необходимо не сидеть на диетах, а менять мышление.

