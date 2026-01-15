Нутрициолог предупредила об опасности диет

Диеты могут привести к обострению хронических заболеваний, рассказала «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она отметила, что для похудения необходимо не сидеть на диетах, а менять мышление.

Диета — это зло, и каждый раз вес возвращается. Жесткие похудения могут навредить здоровью, обострив скрытые заболевания, а метаболизм, особенно после 40 лет, не терпит резких скачков от переедания к голоду, — рассказала Макарова.

Нутрициолог подчеркнула, что систему питания надо выбирать так, чтобы она могла стать образом жизни. По ее словам, помимо этого также важны сон и движение.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в постпраздничный период следует добавить в рацион больше клетчатки и белка, а крупы заменить на овощи или квашеную капусту. Она предостерегла от резких разгрузочных дней и строгих диет — это лишь навредит организму.