Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:45

Нутрициолог предупредила об опасности диет

Нутрициолог Макарова: диеты обостряют хронические заболевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Диеты могут привести к обострению хронических заболеваний, рассказала «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она отметила, что для похудения необходимо не сидеть на диетах, а менять мышление.

Диета — это зло, и каждый раз вес возвращается. Жесткие похудения могут навредить здоровью, обострив скрытые заболевания, а метаболизм, особенно после 40 лет, не терпит резких скачков от переедания к голоду, — рассказала Макарова.

Нутрициолог подчеркнула, что систему питания надо выбирать так, чтобы она могла стать образом жизни. По ее словам, помимо этого также важны сон и движение.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что в постпраздничный период следует добавить в рацион больше клетчатки и белка, а крупы заменить на овощи или квашеную капусту. Она предостерегла от резких разгрузочных дней и строгих диет — это лишь навредит организму.

диеты
нутрициологи
советы
риски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, можно ли не выйти на работу из-за сильного снегопада
Минобороны Турции рассказало о новых миссиях в рамках НАТО
Главврач роддома в Новокузнецке не признал вину по делу о смерти младенцев
Врачи спасли зрение женщине, глаз которой проткнули карандашом
Роженицы пожаловались на гибель младенцев в еще одном роддоме
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.