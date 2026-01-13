Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:52

Диетолог рассказала, как эффективно наладить рацион после зимних праздников

Диетолог Соломатина: в постпраздничный рацион нужно добавить больше клетчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В постпраздничный период следует добавить в рацион больше клетчатки и белка, а крупы заменить на овощи или квашеную капусту, заявила «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина. Она предостерегла от резких разгрузочных дней и строгих диет — это лишь навредит организму.

Плавный выход из углеводной комы более полезен для здоровья. Он должен быть приближен к праздничному режиму питания, но быть другим по содержанию. Желудок привык за эти дни к объему, который нужно поддерживать овощами и супами. Полезно добавить в свой рацион квашеную капусту — она усложняет переход углеводов в жиры и улучшает метаболизм, — отметила Соломатина.

В качестве вторых блюд врач посоветовала выбирать рыбу или нежирное мясо с овощами. Любителям сладкого лучше перейти на более полезные десерты, например вместо шоколада выбирать мандарины или бананы с горькой шоколадной крошкой.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что употребление чая следует ограничивать после 19:00 — в противном случае напиток может привести к отекам на следующее утро. Она посоветовала следить не только за временем, но и объемом употребляемого чая. В сутки допустимо выпивать не более литра этого напитка.

здоровье
рацион
продукты
диетологи
