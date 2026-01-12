Диетолог дала советы по правильному употреблению чая

Употребление чая следует ограничивать после 19:00 — в противном случае напиток может привести к отекам на следующее утро, заявила «Москве 24» диетолог Римма Мойсенко. Она посоветовала следить не только за временем, но и объемом употребляемого чая. В сутки допустимо выпивать не более литра этого напитка.

Ближе к вечеру начинает активно работать парасимпатическая система, которая останавливает движение жидкости по лимфатической системе и может приводить к отекам с утра, — предупредила Мойсенко.

Она добавила, что в вечернее время вместо черного или зеленого чая можно заварить травяной сбор с ромашкой или мятой, но не более 20 граммов. В дневное же время врач посоветовала добавлять в чай сливочное масло с солью — это даст ощущение сытости. А корица, кардамон, лимон, лайм, имбирь, облепиха и клюква улучшат антиоксидантные свойства напитка и создадут противовирусный эффект.

