12 января 2026 в 15:04

Диетолог дала советы по правильному употреблению чая

Диетолог Мойсенко: употребление чая следует ограничивать после 19:00

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Употребление чая следует ограничивать после 19:00 — в противном случае напиток может привести к отекам на следующее утро, заявила «Москве 24» диетолог Римма Мойсенко. Она посоветовала следить не только за временем, но и объемом употребляемого чая. В сутки допустимо выпивать не более литра этого напитка.

Ближе к вечеру начинает активно работать парасимпатическая система, которая останавливает движение жидкости по лимфатической системе и может приводить к отекам с утра, — предупредила Мойсенко.

Она добавила, что в вечернее время вместо черного или зеленого чая можно заварить травяной сбор с ромашкой или мятой, но не более 20 граммов. В дневное же время врач посоветовала добавлять в чай сливочное масло с солью — это даст ощущение сытости. А корица, кардамон, лимон, лайм, имбирь, облепиха и клюква улучшат антиоксидантные свойства напитка и создадут противовирусный эффект.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что самая полезная часть мандарина — это не сочная мякоть, а белая прослойка и кожура, которые обычно выбрасывают. В них содержится настоящий концентрат биофлавоноидов, эфирных масел и витаминов.

