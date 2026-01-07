Атака США на Венесуэлу
Диетолог назвала самую полезную часть мандарина

Диетолог Соломатина призвала не выбрасывать кожуру от мандаринов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самая полезная часть мандарина — это не сочная мякоть, а белая прослойка и кожура, которые обычно выбрасывают, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1». В них содержится настоящий концентрат биофлавоноидов, эфирных масел и витаминов, объяснила она.

Белая прослойка между кожурой и дольками — настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов, — сказала диетолог.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что регулярное стремление к употреблению сладких или жирных продуктов имеет эволюционные причины. Он пояснил, что для организма является биологически выгодным выбирать максимально калорийную и легко усваиваемую пищу, так как это заложенный механизм, способствующий выживанию.

Кроме того, диетолог Филипп Кузьменко сообщил, что добавление сахарозаменителей в меню не является необходимым для людей, не имеющих проблем со здоровьем. Он посоветовал строить свой рацион на принципах осознанного подхода, а не руководствоваться опасениями и запретами.

Также врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что ежедневная пешая ходьба продолжительностью от 30 до 40 минут способствует плавному снижению веса. Она уточнила, что для этого не нужно специально заниматься на холоде — достаточно, например, проводить это время в походах по магазинам.

