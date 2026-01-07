Диетолог назвала самую полезную часть мандарина

Самая полезная часть мандарина — это не сочная мякоть, а белая прослойка и кожура, которые обычно выбрасывают, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1». В них содержится настоящий концентрат биофлавоноидов, эфирных масел и витаминов, объяснила она.

Белая прослойка между кожурой и дольками — настоящий концентрат пользы. В этих волокнах много биофлавоноидов, — сказала диетолог.

