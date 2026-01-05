Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 12:14

Диетолог посоветовал есть обычный сахар вместо сахарозаменителей

Диетолог Кузьменко заявил о бесполезности сахарозаменителей для здоровых людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Здоровому человеку не имеет смысла включать в рацион сахарозаменители, сообщил в разговоре с «Радио 1» диетолог Филипп Кузьменко. Врач порекомендовал придерживаться простого принципа в питании, основанного на осознанности, а не на страхе.

Я всегда по вкусу сразу могу определить, что там сахарозаменитель. И, честно говоря, никогда не понимал людей, которые делают десерты на сахарозаменителях. Лучше уж либо съесть нормальный десерт, либо его просто не есть, — рассказал собеседник.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что частое желание съесть что-то сладкое или жирное объясняется эволюционными механизмами организма. По его словам, телу выгодно потреблять максимально калорийную и удобную для усвоения пищу. Дело в том, что сладкое дает быстрые углеводы для мгновенной энергии, а жирное — долгий запас калорий.

До этого диетолог Татьяна Залетова предупредила, что употребление переработанного мяса повреждает стенки сосудов. По мнению врача, в таких продуктах есть сразу несколько факторов риска: высокое содержание вредных жиров, огромное количество соли, которая повышает давление, и наличие нитратов.

