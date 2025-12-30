Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов

Употребление переработанного мяса и трансжиров: выпечки, фастфуда и чипсов повреждает стенки сосудов, заявила KP.RU диетолог Татьяна Залетова. Кроме того, опасны и сладкие напитки и конфеты — они повышают уровень глюкозы крови и снижают эластичность сосудов.

В переработанном мясе есть сразу несколько факторов риска: высокое содержание вредных жиров, огромное количество соли, которая повышает давление, и наличие нитратов, повреждающих стенки сосудов, — предупредила Залетова.

Она отметила, что даже один съеденный бутерброд с колбасой может навредить. В частности, такой перекус грозит избытком глюкозы в крови, а это, в свою очередь, делает белки в стенках сосудов уязвимее и жестче.

Ранее доктор технических наук Елена Топникова заявила, что при длительной варке молочные каши теряют важные микроэлементы, в том числе йод, необходимый для работы щитовидной железы. Как отметила специалист, чем дольше молоко кипит, тем меньше полезных веществ остается, даже если блюдо выглядит сытно.