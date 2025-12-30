Россиянам назвали частую ошибку при приготовлении молочных каш

При длительной варке молочные каши теряют важные микроэлементы, в том числе йод, необходимый для работы щитовидной железы, заявила KP.RU доктор технических наук Елена Топникова. Как отметила специалист, чем дольше молоко кипит, тем меньше полезных веществ остается, даже если блюдо выглядит сытно.

Йод может разрушаться при длительном нагревании молока при высокой температуре, особенно при кипячении. При этом часть элемента может испаряться или переходить в неактивные формы, что снижает биологическую доступность, — предупредила Топникова.

Для максимального сохранения йода она призвала не подвергать молоко длительному кипячению и сильному перегреву. Аналогичный подход давно применяется в пищевой промышленности: при производстве молочных продуктов обычно используют кратковременную щадящую пастеризацию.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что «Селедка под шубой» не принесет вреда, если готовить ее самостоятельно в домашних условиях. Она посоветовала добавлять в салат не более 30 грамм майонеза.