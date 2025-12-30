Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:46

Россиянам назвали частую ошибку при приготовлении молочных каш

Технолог Топникова: при долгой варке молочные каши теряют важные микроэлементы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При длительной варке молочные каши теряют важные микроэлементы, в том числе йод, необходимый для работы щитовидной железы, заявила KP.RU доктор технических наук Елена Топникова. Как отметила специалист, чем дольше молоко кипит, тем меньше полезных веществ остается, даже если блюдо выглядит сытно.

Йод может разрушаться при длительном нагревании молока при высокой температуре, особенно при кипячении. При этом часть элемента может испаряться или переходить в неактивные формы, что снижает биологическую доступность, — предупредила Топникова.

Для максимального сохранения йода она призвала не подвергать молоко длительному кипячению и сильному перегреву. Аналогичный подход давно применяется в пищевой промышленности: при производстве молочных продуктов обычно используют кратковременную щадящую пастеризацию.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что «Селедка под шубой» не принесет вреда, если готовить ее самостоятельно в домашних условиях. Она посоветовала добавлять в салат не более 30 грамм майонеза.

продукты
блюда
технологи
кулинария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о продолжении переговоров по Украине
Белоусов подписал приказ о призыве в 2026 году
С наступлением холодов армии России стало проще находить Starlink
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.