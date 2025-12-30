Диетолог дала советы, как сделать «Селедку под шубой» менее калорийной Диетолог Павлюк посоветовала добавить в «Селедку под шубой» больше моркови

«Селедка под шубой» не принесет вреда, если готовить ее самостоятельно в домашних условиях, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк. Она посоветовала класть в салат не более 30 грамм майонеза. При этом, по ее словам, следует добавить больше лука, моркови и яиц.

Для салата мы можем взять качественную селедку, добавить побольше лука, морковки, яиц. А с майонезом нужно быть осторожнее, иногда его прямо ложками кладут — так нельзя. Первые слои можно сделать без него, а потом тонкой сеточкой через пакет, потому что он очень калорийный, его можно сравнить с шоколадом, — рассказала Павлюк.

Диетолог подчеркнула, что в таком салате может быть около 35 грамм жиров на 100 грамм продукта — это половина суточной нормы. По ее словам, лучше приготовить блюдо дома, чтобы проконтролировать итоговую калорийность.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что при запекании блюд с содержанием майонеза возможно образование токсичных веществ. По ее словам, данный метод приготовления также способствует образованию канцерогенов.