20 февраля 2026 в 08:55

Секрет шефа: как съесть гору блинов и не заметить лишних сантиметров

Блинчатые пирожки со шпинатом, яйцом и зеленым луком — Масленица с ЗОЖем Блинчатые пирожки со шпинатом, яйцом и зеленым луком — Масленица с ЗОЖем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Привычные масленичные угощения часто пугают калорийностью, но праздник легко сделать полезным. Эти изумрудные блинчатые пирожки станут открытием для тех, кто ценит легкость и яркие вкусы. Секрет идеальной текстуры кроется в добавлении рисовой муки и капли минеральной воды: это делает оболочку невесомой и хрустящей.

Для приготовления основы понадобятся: рисовая мука (200 г), яйца (2 шт.), молоко 1,5% (300 мл), газированная минеральная вода (100 мл), шпинат свежий (100 г), щепотка соли. Для начинки подготовьте: отварные яйца (4 шт.), большой пучок зеленого лука (50 г), мягкий творожный сыр (100 г) и молотый мускатный орех на кончике ножа.

Измельчите шпинат с молоком в блендере до однородного ярко-зеленого цвета. Смешайте с остальными ингредиентами для теста и выпекайте тонкие блины. Начинку из порубленных яиц, лука и сыра приправьте мускатным орехом: именно он раскрывает вкус зелени по-новому. Сформируйте аккуратные блинчатые пирожки, подвернув края, и слегка припустите их на сухой сковороде. Такое блюдо приносит радость без чувства вины, превращая обычное чаепитие в изысканный и здоровый ритуал.

  • Калорийность на 100 г: 138 ккал.

  • БЖУ: 7,2/6,4/12,8.

Ранее мы делились рецептом блинного теста для сладкоежек.

блины
начинки
рецепты
Масленица
кулинария
калории
стройность
польза
Александра Вкусова
А. Вкусова
