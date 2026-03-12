Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Долго собирался попробовать этот трендовый десерт и наконец решился. Креп-сюзетт в малиновом сиропе с маслом — пальчики оближешь

В классическом рецепте креп-сюзетт используют апельсиновый сок. Но я открыл для себя малиновый вариант. Сироп с маслом нагревается, начинает пузыриться и превращается в густую ароматную глазурь. В этой сладкой ванне блинчики томятся пару минут, впитывая в себя всю эту ягодную роскошь. Масло дает шелковистость, малина — яркую кислинку.

Что понадобится для креп-сюзетт

Для блинов беру 1 яйцо, 250 мл молока, 20 г сливочного масла (растопить), 95 г муки, примерно 2,5 г разрыхлителя, соль и сахар по вкусу. Для соуса нужно 125 мл малинового сиропа и 25 г сливочного масла. Для украшения — любые свежие ягоды.

Как я его готовлю

В миске смешиваю яйцо, молоко, сахар и соль до однородности. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем и растопленное сливочное масло. Взбиваю венчиком до гладкого жидкого теста без комочков. Выпекаю тонкие блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. В отдельной сковороде разогреваю малиновый сироп с 25 г сливочного масла. Каждый блинчик складываю треугольником и выкладываю в теплый сироп. Обжариваю на медленном огне с двух сторон по 1-2 минуте, чтобы они пропитались и слегка карамелизовались. Перекладываю на тарелку, поливаю оставшимся сиропом из сковороды и украшаю свежими ягодами. Подаю теплым.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

