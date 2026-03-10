Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:56

Блинчики с крабовыми палочками внутри: готовлю краблинчики — необычно, вкусно, все в восторге! Подаю со сметанно-чесночным соусом

Сами по себе эти блины уже хороши. Но с соусом они взлетают до небес. Прохладная густая сметана, взбитая с давленым чесноком и укропом, — идеальный партнер. Ее жирность и острота смягчаются сладостью крабовых палочек, создавая невероятно гармоничный и цепляющий вкусовой дуэт.

В миске взбиваю 2 яйца со щепоткой соли. Добавляю 300 мл кефира или молока, 150–180 г просеянной муки, 1/2 ч. л. соды. Взбиваю венчиком до консистенции жидкой сметаны. В конце вливаю 2 ст. л. растительного масла.

150–200 г крабовых палочек размораживаю (если нужно) и мелко нарезаю кубиками или тонкой соломкой. Аккуратно вмешиваю их в готовое тесто.

Хорошо разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом. Выливаю половник теста с палочками, распределяю в не слишком тонкий блин (как оладьи). Жарю на среднем огне 2–3 минуты, пока поверхность не «схватится» и не появятся пузырьки. Переворачиваю и жарю еще 1–2 минуты с другой стороны до румяности. Подаю сразу, пока краблинчики горячие.

Для соуса (по желанию): смешиваю 200 г сметаны, 1–2 измельченных зубчика чеснока, соль и мелко нарезанный укроп.

Проверено редакцией
еда
рецепты
крабовые палочки
блины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
