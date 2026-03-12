Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:41

Россиянам объяснили, как получить дорогой «Оземпик» бесплатно

Глава союза страховщиков Уфимцев рассказал о бесплатных назначениях «Оземпика»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские врачи стали значительно чаще назначать пациентам препарат «Оземпик» и его аналоги для борьбы с ожирением, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Однако, по его словам, бесплатно по полису ОМС это лекарство можно получить только при наличии строгих медицинских показаний.

Сложно говорить об объемах применения этого препарата, но его назначения стали кратно чаще. У населения возникла странная и своеобразная мода на применение этого препарата. Данная группа препаратов — это обычные лекарственные средства, которые имеют показания и противопоказания, — сказал Уфимцев.

Уфимцев уточнил, что препарат выпишут бесплатно в двух случаях: если лечение предусмотрено клиническими рекомендациями или есть решение врачебной комиссии по жизненным показаниям. Страховщики не ведут специальный учет выписки «Оземпика» в ОМС, но следят за соблюдением нормативных актов Минздрава. Если назначение им соответствует, действия врачей признаются правомерными.

При этом случаи лечения ожирения по полису встречаются нечасто из-за сложностей с выявлением нуждающихся и их маршрутизацией. Глава ВСС также напомнил, что эффективной альтернативой может быть диетология, хотя она менее комфортна для пациентов. Выбор способа лечения каждый делает сам, но у операций и препаратов есть не только плюсы, но и минусы для здоровья, которых, по словам Уфимцева, даже больше.

Ранее сообщалось, что на британском рынке набирает популярность дешевая альтернатива дорогостоящим инъекциям для похудения, которую уже прозвали «Оземпиком для бедных». Речь идет о шелухе семян подорожника (псиллиум) — натуральной растительной клетчатке, стоимость которой составляет всего около 60 пенсов (примерно 70 рублей) за порцию.

