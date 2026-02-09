В Британии нашли дешевую замену «Оземпику»

На британском рынке набирает популярность дешевая альтернатива дорогостоящим инъекциям для похудения, которую уже прозвали «Оземпиком для бедных», пишет британский таблоид The Sun. Речь идет о шелухе семян подорожника (псиллиум) — натуральной растительной клетчатке, стоимость которой составляет всего около 60 пенсов (примерно 70 рублей) за порцию.

В то время как инъекционные препараты обходятся пациентам в сотни фунтов, этот доступный суперфуд обещает схожий эффект за счет естественного подавления аппетита. При контакте с водой клетчатка превращается в густой гель, который замедляет пищеварение и физически расширяется в желудке. По словам диетолога Джо Траверс, это помогает человеку дольше чувствовать себя сытым.

Однако эксперты предупреждают, что не стоит ждать от копеечного средства «магического» эффекта, сопоставимого с мощными лекарствами. Если медицинские препараты меняют сигналы мозга и гормональный фон, то псиллиум работает скорее механически. Диетологи называют это «детскими шагами» на пути к стройности, отмечая, что добавка лишь умеренно снижает аппетит.

Исследования подтверждают: хотя прием псиллиума перед едой притупляет чувство голода, он не всегда ведет к значительному изменению индекса массы тела. Для тех, кто решит попробовать этот метод, специалисты дают важную рекомендацию: начинать нужно с малых доз и употреблять больше воды. Без нее шелуха может вызвать вздутие, спазмы и даже привести к запорам или удушью из-за сильного набухания. Рекомендуется начинать с половины чайной ложки в день, постепенно доводя дозу до столовой ложки.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес. Несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале.