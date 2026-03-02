Врач назвала идеальную диету для весеннего снижения веса

Сбросить вес весной поможет универсальная средиземноморская диета, ее эффективность проверена годами, сообщила NEWS.ru врач-кардиолог, липидолог, руководитель направления интегративной медицины сети клиник «Будь Здоров» Татьяна Маклакова. По ее словам, для такого типа питания почти не существует противопоказаний.

Я как врач против экстремальных диет. С точки зрения кардиологии и липидологии, самый безопасный и научно-обоснованный вариант — это средиземноморский тип питания, — сообщила Маклакова.

Такой тип питания мягко снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), уменьшает системное воспаление в сосудах, не вызывает дефицита витаминов и микроэлементов, что критично весной.

Если человеку нужно сбросить значительный вес, можно рассмотреть модифицированное интервальное голодание (схема 16/8), но только после консультации с врачом, продолжает доктор. При некоторых заболеваниях желчного пузыря и сердца такой тип питания противопоказан.

