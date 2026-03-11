Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:23

Эта блинная улитка с ветчиной и грибами — мой секрет идеального ужина без хлопот. Сытно, элегантно и по-домашнему уютно

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — спасение для тех, кто напек гору блинов. Вместо того чтобы разогревать их вчерашними, превратите остатки в эффектную запеканку. Всего пара дополнений — начинка и заливка — и привычные блины перерождаются в сытное, самодостаточное блюдо с французским шармом и русской душой.

Что понадобится

Для блинов (около 12-15 шт.): молоко 500 мл, яйца 3 шт., мука 200 г, растительное масло 2 ст. л., соль щепотка, сахар 1 ч.л. (по желанию). Для начинки: шампиньоны 300 г, ветчина 200 г, твердый сыр 150 г, зеленый лук небольшой пучок, растительное масло для жарки, соль, перец по вкусу. Для заливки: яйца 3 шт., молоко 200 мл, сметана 2 ст. л., сушеный чеснок 1 ч.л., соль, свежемолотый черный перец по вкусу.

Как я его готовлю

Сначала готовим блины по вашему проверенному рецепту. Шампиньоны мелко нарезаю и обжариваю на растительном масле до золотистого цвета и полного испарения жидкости. Снимаю с огня и перекладываю в миску. Туда же добавляю ветчину, нарезанную мелким кубиком, большую часть тертого сыра и измельченный зеленый лук. Тщательно перемешиваю, пробую и приправляю солью и перцем.

Выкладываю блины в одну длинную полосу, слегка перехлестывая края. Равномерно распределяю начинку по всей поверхности и аккуратно, но плотно сворачиваю рулет. Этот рулет осторожно закручиваю по спирали и помещаю в смазанную маслом форму для запекания. На этом этапе форму можно накрыть и отправить в морозилку для хранения или сразу перейти к запеканию.

Разогреваю духовку до 175°C. В отдельной емкости взбиваю яйца с молоком и сметаной до однородности, добавляю сушеный чеснок, соль и перец. Если улитка была заморожена, даю ей немного постоять при комнатной температуре. Заливаю яично-молочной смесью, стараясь распределить ее равномерно, и посыпаю оставшимся тертым сыром. Запекаю в разогретой духовке около 30-40 минут до красивой золотистой корочки и полного схватывания заливки. Готовой блинной улитке даю отдохнуть в форме 10-15 минут.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
