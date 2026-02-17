Зимняя Олимпиада — 2026
Сладкоежки оценят: жарим цветные кружевные блины с ореховым ароматом

Цветные блины — подаем шоколадную выпечку и радуем детвору и сладкоежек Цветные блины — подаем шоколадную выпечку и радуем детвору и сладкоежек Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мало кто знает, но какао далеко не единственный способ сделать выпечку коричневой. Настоящий ресторанный шик — это карамелизированное какао. Обычный порошок горчит, если его просто всыпать в тесто. Но если его прогреть с сахаром до появления орехового аромата, цветные блины приобретают глубину темного шоколада без единой капли химии. Это тот самый редкий прием, который превращает будничный завтрак в десерт уровня мишленовского ресторана.

Рецепт и приготовление

Ингредиенты для «карамельно-какаовой» партии:

  • мука пшеничная (210 г),

  • молоко жирностью 3,2% (350 мл),

  • яйца (2 шт.),

  • сахар (80 г),

  • какао-порошок (25 г),

  • сливочное масло (40 г),

  • соль на кончике ножа.

Главный секрет здесь — в прогреве. В сотейнике растапливают сливочное масло, добавляют сахар и какао, непрерывно мешая венчиком. Смесь начнет пузыриться и издавать карамельный запах. В этот момент тонкой струйкой вливают половину теплого молока, активно размешивая, чтобы не осталось комков. Полученную шоколадную базу остужают — именно такой способ раскрывает вкус какао на сто процентов.

Далее в базу добавляют яйца, оставшееся молоко и постепенно вводят просеянную муку. Тесто должно отдохнуть 20 минут. Из такого количества продуктов выходит 12–14 тонких, эластичных блинчиков цвета горького шоколада.

Особенность этих цветных блинов в том, что они эффектны сами по себе. Их не нужно поливать сиропом или посыпать пудрой — карамелизация создает тонкую сахарную корочку на поверхности. Блин получается чуть плотнее обычного, с хрустящим краем и насыщенным вкусом какао-бобов, который не перебивается, а дополняет молочную основу.

Это не просто блины с какао. Это текстурный и вкусовой эксперимент, который требует всего на минуту больше внимания, чем классический рецепт. Но результат выглядит так, будто над ним колдовал кондитер с двадцатилетним стажем. Домашние не поверят, что такой глубокий цвет и вкус дали простые три ложки порошка.

  • Калорийность на 100 г: 218 ккал.

  • БЖУ: 6,2/8,4/30,1.

Ранее мы делились с вами рецептом ужина, который можно в пост.

блины
завтрак
рецепты
Масленица
кулинария
Александра Вкусова
А. Вкусова
