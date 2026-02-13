Зимняя Олимпиада — 2026
Мидии в кокосовом молоке: секрет ужина, который сведет с ума

Романтический ужин для гурманов: мидии в кокосовом молоке с карри Романтический ужин для гурманов: мидии в кокосовом молоке с карри Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хотите удивить свою вторую половинку чем-то по-настоящему изысканным? Мидии в кокосовом молоке с пастой карри — это тот самый романтический ужин для гурманов, который запомнится надолго. Нежные морепродукты, пряный аромат и экзотические нотки создадут атмосферу тропического вечера прямо на вашей кухне.

Промойте мидии (свежие — 500 г) под холодной водой, удалите бороды. В сотейнике разогрейте пасту карри (1 ст. л.), добавьте измельченный чеснок (2 зубчика), лемонграсс (1 стебель), галангал (тайский имбирь — 2 ломтика) и листья каффир-лайма (3 шт.). Влейте кокосовое молоко (200 мл), доведите до кипения. Выложите мидии, накройте крышкой и томите 5-7 минут до раскрытия раковин. Добавьте рыбный соус (1 ч. л.) и сок лайма (1 ст. л.).

Этот романтический ужин для гурманов подается горячим с кинзой и хрустящим багетом. Неповторимое сочетание сливочной текстуры кокосового молока и пикантности карри создаст незабываемый вечер для двоих.

  • Калорийность на 100 г: 98 ккал.

  • БЖУ: 9,2/4,8/4,1.

Ранее мы делились с вами рецептом манника, который предательские не осядет в духовке.

