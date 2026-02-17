Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 11:20

Блины на миндальном молоке: секрет нежности, о котором молчат повара

Необычные рецепты блинов — ставим опару на миндальном молоке Необычные рецепты блинов — ставим опару на миндальном молоке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Привычные завтраки легко превратить в гастрономическое событие, если добавить в процесс каплю фантазии и немного терпения. Истинное кулинарное искусство кроется в деталях, которые делают домашнюю еду достойной уровня высокой кухни.

Для воплощения задумки с необычным рецептом блинов понадобятся:

  • миндальное молочко (500 мл);

  • мука пшеничная обязательно высшего сорта (250 г);

  • быстродействующие дрожжи (сухие — 5 г);

  • куриные яйца (2 шт.);

  • сахар тростниковый (2 ст. л.);

  • масло растопленное (кокосовое — 3 ст. л.);

  • щепотка морской соли и ванильный экстракт.

Секрет кроется в длительной работе дрожжей именно в ореховой среде. Сначала готовится теплая опара из половины молока, дрожжей и части муки: оставьте смесь в покое на сорок минут. После появления характерной пены введите остальные компоненты. Именно благодаря растительному белку миндаля и пузырькам воздуха тесто обретает неповторимый сливочно-ореховый аромат и невесомую текстуру. Изучая необычные рецепты блинов, стоит обратить внимание на этот метод, так как он позволяет добиться идеальной эластичности без использования коровьего молока.

Такой подход меняет представление о традиционной выпечке. Пробуя необычные рецепты блинов, вы открываете для близких новые грани вкуса, делая обычное утро по-настоящему добрым и запоминающимся.

  • Калорийность на 100 г: 192 ккал.

  • БЖУ: 4,5/8,2/25,1.

Ранее мы делились секретом идеальной сковороды для самых вкусных блинов.

Читайте также
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пенном — блины тонкие, ажурные и совсем не рвутся
Общество
На молоке — прошлый век! Теперь пеку на светлом пенном — блины тонкие, ажурные и совсем не рвутся
Никакого теста! Только батон, яйца и то, что завалялось в холодильнике. Сытный пирог на завтрак и перекус
Общество
Никакого теста! Только батон, яйца и то, что завалялось в холодильнике. Сытный пирог на завтрак и перекус
Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки
Семья и жизнь
Блины по Дюкану: их можно есть даже на диете! Быстрый рецепт без муки
Почему кошки смотрят в одну точку: что на самом деле они там видят
Семья и жизнь
Почему кошки смотрят в одну точку: что на самом деле они там видят
Не пицца и не хачапури, а турецкая Пиде! Сочный фарш с томатами в хрустящей хлебной лодочке под сыром. Настоящий вкус Стамбула дома
Общество
Не пицца и не хачапури, а турецкая Пиде! Сочный фарш с томатами в хрустящей хлебной лодочке под сыром. Настоящий вкус Стамбула дома
блины
рецепты
Масленица
секреты
тесто
экзотика
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Пенсионер организовал бизнес по продаже жены для секса
Финансист оценил последствия ухода китайских брендов с авторынка
Военэксперт ответил, как опыт СССР поможет защитить регионы РФ от дронов
Мусоровоз врезался в автомобиль ГАИ при оформлении другого ДТП
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.