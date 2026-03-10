Беспроигрышный рецепт кулича — тесто на масле и молоке, пушистый и простой. Отлично поднимается

Праздник Светлой Пасхи не за горами! Этот рецепт кулича у меня уже много лет — он всегда получается удачным. Тесто выходит нежным, воздушным и долго остается мягким. Благодаря молоку и сливочному маслу выпечка получается особенно ароматной и пышной.

Ингредиенты (на 3 средних или 6 маленьких куличей): яйца — 4 шт., молоко — 600 мл, сливочное масло — 200 г, свежие дрожжи — 100 г или сухие — 30 г, сахар — 400 г, мука — около 1,5 кг, соль — 1 ч. л., изюм — по вкусу.

Дрожжи разводят в стакане теплого молока с 3 ст. л. сахара и оставляют до появления пышной шапочки. Затем добавляют оставшееся молоко, растопленное масло, яйца, сахар и соль, все перемешивают. Постепенно всыпают муку и замешивают мягкое тесто.

Тесто накрывают и оставляют в тепле, пока оно не увеличится вдвое. Затем вмешивают изюм, раскладывают тесто по формам чуть больше чем наполовину и дают снова подняться. Выпекают при 190 °C до готовности. Остывшие куличи украшают глазурью или посыпкой.

