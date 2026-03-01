Зимняя Олимпиада — 2026
Вертушки из лаваша для постного завтрака: вкусно и готовятся за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Когда утром хочется чего-то теплого и сладкого в пост, я делаю эти вертушки из лаваша. Никакого теста, долгих замесов и духовки — все максимально просто. А аромат яблок с медом и орехами моментально собирает всех на кухне.

Ингредиенты (на 2–3 порции)

  • Лаваш тонкий — 2 листа
  • Яблоки — 2 средних
  • Мед — 2–3 ст. л.
  • Грецкие орехи — 40–50 г
  • Корица — по вкусу
  • Растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки

Готовим

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелким кубиком. Орехи измельчите ножом — не в крошку, а так, чтобы чувствовались кусочки. Смешайте яблоки с медом, орехами и щепоткой корицы. Начинка должна быть ароматной, но не слишком жидкой. Лаваш разрежьте на прямоугольники. На край выложите 1–2 столовые ложки начинки и сверните рулетом, затем слегка закрутите вертушкой или уложите швом вниз. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте вертушки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими — можно посыпать сахарной пудрой или добавить немного меда сверху.

Ранее мы рассказывали, что нужно обязательно сделать перед Пасхой. Священнослужитель напомнил о главном перед светлым праздником.

Проверено редакцией
