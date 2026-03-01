Лаваш со шпротами и авокадо: две начинки для рулетиков, которые съедают на раз-два, — а вы и дальше ешьте бутерброды

Эти рулетики хороши и для фуршета, и для пикника, и для детского праздника. Их можно приготовить заранее — они отлично хранятся в холодильнике сутки.

Предлагаю два проверенных варианта. Для рулетиков со шпротами разминаю вилкой банку шпрот, добавляю два натертых яйца, 100 граммов тертого сыра, соленый огурец соломкой и укроп. Заправляю майонезом и равномерно распределяю по лавашу. Для второго варианта использую банку сайры или тунца, три натертых яйца, мелко порубленное авокадо и лук. Смешиваю с майонезом и перцем. Обе начинки выкладываю на лаваш, плотно сворачиваю рулетом и заворачиваю в пленку. Каждый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей нарезаю острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

