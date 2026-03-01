Зимняя Олимпиада — 2026
Лаваш со шпротами и авокадо: две начинки для рулетиков, которые съедают на раз-два, — а вы и дальше ешьте бутерброды

Фото: D-NEWS.ru
Эти рулетики хороши и для фуршета, и для пикника, и для детского праздника. Их можно приготовить заранее — они отлично хранятся в холодильнике сутки.

Предлагаю два проверенных варианта. Для рулетиков со шпротами разминаю вилкой банку шпрот, добавляю два натертых яйца, 100 граммов тертого сыра, соленый огурец соломкой и укроп. Заправляю майонезом и равномерно распределяю по лавашу. Для второго варианта использую банку сайры или тунца, три натертых яйца, мелко порубленное авокадо и лук. Смешиваю с майонезом и перцем. Обе начинки выкладываю на лаваш, плотно сворачиваю рулетом и заворачиваю в пленку. Каждый рулет заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей нарезаю острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
