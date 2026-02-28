На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные

На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде. Несмотря на отсутствие яиц и молока, они получаются удивительно нежными, ажурными и румяными.

Для приготовления понадобится: 500 мл теплой воды, 300 г муки, 1,5 ч. л. сухих дрожжей (или 20 г свежих), 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления: в теплой воде растворите сахар и дрожжи, добавьте соль. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться консистенции жидкой сметаны. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут, пока тесто не поднимется и не покроется пузырьками. Затем добавьте растительное масло, аккуратно перемешайте и дайте постоять еще 15 минут. Выпекайте на хорошо разогретой, слегка смазанной маслом сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Блины получаются тонкими, кружевными и очень вкусными.

