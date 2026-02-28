Зимняя Олимпиада — 2026
Энергия, белок и удовольствие: какие орехи есть в пост и с чем их сочетать

Зачем в пост нужны орехи? Зачем в пост нужны орехи? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда из меню уходят мясо, рыба и молочка, организм начинает искать альтернативные источники белка и жиров. И здесь орехи выходят на первый план. Горсть грецких орехов, миндаля или кешью способна не только утолить голод, но и дать заряд энергии на несколько часов. Но орехи — не просто перекус. В умелых руках они превращаются в соусы, паштеты, десерты, сыры и даже супы. Рассказываем, как использовать орехи в пост с максимальной пользой и удовольствием.

Зачем в пост нужны орехи?

В постном меню орехи выполняют сразу несколько важных функций. Во-первых, это концентрированный источник растительного белка (от 10 до 25 граммов на 100 граммов продукта). Во-вторых, полезные жиры, которые поддерживают работу мозга и гормональной системы. В-третьих, это просто вкусно и сытно. Но главное преимущество орехов — их универсальность. Они дружат с овощами и фруктами, травами и специями, крупами и бобовыми. С ними можно готовить завтраки, обеды, ужины и даже изысканные десерты.

Краткий гид по орехам: что выбрать

Каждый вид орехов хорош по-своему, и для разных целей подходят разные варианты.

  • У грецких орехов насыщенный маслянистый вкус с легкой горчинкой. Они идеальны в салатах (особенно со свеклой), в выпечке и в соусах вроде грузинского сациви. Грецкие орехи — рекордсмены по содержанию омега-3 жирных кислот среди орехов.

  • Миндаль — король растительного молока и десертов. У него благородный сладковатый вкус и плотная текстура. Миндаль хорош сам по себе как перекус, но особенно раскрывается в десертах, кашах и смузи. Из него делают миндальную муку, урбеч и молоко.

Блюда с орехами Блюда с орехами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главные правила

Покупайте орехи в сыром виде, а не жареные и не соленые. Так вы контролируете процесс и качество. Храните в холодильнике, особенно очищенные. И помните: орехи — мощный аллерген, если пробуете новый вид, начинайте с малого количества.

Орехи в пост — это способ сделать меню разнообразным, сытным и по-настоящему вкусным. Горсть орехов утром добавит энергии, ореховый соус в обед — удовольствия, а десерт из фиников и орехов вечером станет приятным завершением дня.

