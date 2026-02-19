Научил дагестанский повар: чуду с курицей и грецкими орехами. Тонкое тесто, сочная начинка и никакого масла — идеальный ужин

Научил дагестанский повар: чуду с курицей и грецкими орехами — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое покоряет с первого укуса. Его необычность в том, что тончайшее пресное тесто раскатывается почти до прозрачности, а начинка из нежной курицы с орехами и луком получается сочной и ароматной. Жарится чуду на абсолютно сухой сковороде — ни капли масла, а готовые лепешки смазываются сливочным маслом, которое тает и пропитывает каждый слой. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, поджаристая корочка снаружи и невероятно сочная, бархатистая начинка с ярким ореховым послевкусием внутри. Это идеальный ужин, который готовится проще простого, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 мл воды, щепотка соли; для начинки — 300 г куриного филе, крупная луковица, 50 г грецких орехов, соль, перец, сливочное масло для смазывания. Замесите крутое тесто, дайте отдохнуть 20 минут. Курицу с луком мелко порубите ножом или пропустите через мясорубку, добавьте измельчённые орехи, посолите, поперчите. Тесто раскатайте тонко, выложите начинку, защипните края. Жарьте на сухой раскалённой сковороде с обеих сторон до золотистых пятен. Горячие чуду щедро смажьте сливочным маслом.

