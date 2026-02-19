Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 09:35

Научил дагестанский повар: чуду с курицей и грецкими орехами. Тонкое тесто, сочная начинка и никакого масла — идеальный ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Научил дагестанский повар: чуду с курицей и грецкими орехами — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое покоряет с первого укуса. Его необычность в том, что тончайшее пресное тесто раскатывается почти до прозрачности, а начинка из нежной курицы с орехами и луком получается сочной и ароматной. Жарится чуду на абсолютно сухой сковороде — ни капли масла, а готовые лепешки смазываются сливочным маслом, которое тает и пропитывает каждый слой. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, поджаристая корочка снаружи и невероятно сочная, бархатистая начинка с ярким ореховым послевкусием внутри. Это идеальный ужин, который готовится проще простого, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 мл воды, щепотка соли; для начинки — 300 г куриного филе, крупная луковица, 50 г грецких орехов, соль, перец, сливочное масло для смазывания. Замесите крутое тесто, дайте отдохнуть 20 минут. Курицу с луком мелко порубите ножом или пропустите через мясорубку, добавьте измельчённые орехи, посолите, поперчите. Тесто раскатайте тонко, выложите начинку, защипните края. Жарьте на сухой раскалённой сковороде с обеих сторон до золотистых пятен. Горячие чуду щедро смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Царь-пирог на вашей кухне: готовим богатую кулебяку — легенда стола
Семья и жизнь
Царь-пирог на вашей кухне: готовим богатую кулебяку — легенда стола
Еще один удачный рецепт к Масленице. Не блины, а просто восторг — лепешки с зеленым луком и яйцом. Без тонны масла и жира
Общество
Еще один удачный рецепт к Масленице. Не блины, а просто восторг — лепешки с зеленым луком и яйцом. Без тонны масла и жира
Фигурные блинчики для детей — готовим за 20 минут: красота на тарелке!
Семья и жизнь
Фигурные блинчики для детей — готовим за 20 минут: красота на тарелке!
Это не пирог, а куриная грудка: всего один ингредиент добавляю в заливку — и получается корочка
Общество
Это не пирог, а куриная грудка: всего один ингредиент добавляю в заливку — и получается корочка
С чем подать блины: яблочный рай на сковородке
Семья и жизнь
С чем подать блины: яблочный рай на сковородке
рецепты
лепешки
кулинария
курица
орехи
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман ответил на слух о том, что его не пустят на выборы в Госдуму
Песков разъяснил дальнейшую судьбу канала Кремля в Telegram
Срочников и госслужащих могут обязать сдавать ДНК
«Не понимает Путина»: Порошенко указал Зеленскому на ошибку в переговорах
Во всех школах Александровска приостановили занятия после нападения с ножом
Онлайн-игра могла стать причиной нападения пермского школьника на ровесника
Шойгу предупредил Армению о рисках при отказе от российских ж/д услуг
«Королеву красоты» убили на глазах у детей
Посол оценил отношения Москвы с Гаагой
В одной из колоний Забайкалья вскрыли террористическую ячейку
В Польше раскрыли, за какой срок страна может создать свое ядерное оружие
Раскрыта реакция Краснова на самоубийство экс-жены Галицкого в изоляторе
В Пермском крае возбудили уголовное дело после поножовщины в школе
Учителя отобрали нож у семиклассника после резни в школе
Турагент объяснила, как правильно выбрать горящую путевку
На Западе узнали о желании США «сбросить» НАТО «до заводских настроек»
МИД России предвидел «нехорошие» последствия удара по Ирану
Появились фото Ким Чен Ына за рулем смертоносной РСЗО
Снежный циклон «Валли» обрушился на Москву
В США раскрыли новую роль российского бомбардировщика Ту-22М3 на СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.