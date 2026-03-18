18 марта 2026 в 13:38

Эти котлеты на пару в мультиварке — диетическое чудо без компромиссов. Нежнейший фарш и сливочно-зеленый соус

Фото: D-NEWS.ru
Сочность паровых котлет — не случайность, а точный расчет. Ключ в правильной текстуре фарша: размоченный хлеб и обжаренный лук удерживают влагу, а режим пара деликатно доводит их до совершенства, сохраняя всю нежность курицы.

Что понадобится

Для котлет: куриное филе — 500 г, пшеничный хлеб (мякиш) — 80 г, репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), яйцо — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л., соль, черный молотый перец — по вкусу. Для соуса: свежий щавель — 70 г, петрушка — 20 г, молоко — 200 мл, пшеничная мука — 1 ст. л., соль, перец — по вкусу.

Как я его готовлю

Куриное филе нарезаю кусками и измельчаю в мясорубке или блендере. Хлебный мякиш размачиваю в 100 мл воды, затем хорошо отжимаю. Лук мелко рублю. Половину лука обжариваю в чаше мультиварки на режиме «Выпечка» или «Жарка» в разогретом масле до мягкости, около 5 минут. В глубокой миске соединяю куриный фарш, размоченный хлеб, обжаренный лук и яйцо. Массу тщательно вымешиваю до однородности, приправляю солью и перцем. Формирую из фарша круглые котлеты, выкладываю их в смазанную маслом корзину для варки на пару. Готовлю в режиме «Варка на пару» 25 минут. Пока котлеты готовятся, занимаюсь соусом. Щавель и петрушку мою, обсушиваю и крупно нарезаю. В чашу мультиварки (после обжарки лука) отправляю оставшийся сырой лук и зелень. Устанавливаю режим «Тушение» на 10 минут. Затем вливаю молоко, смешанное с мукой до однородности, тщательно перемешиваю и продолжаю готовить в том же режиме еще 10 минут до легкого загустения. Соус солю и перчу по вкусу. Подаю куриные котлеты, полив теплым сливочно-зеленым соусом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом
Солнечные котлеты из пшена — настоящее открытие для ценителей полезной кухни. Богатый вкус за копейки!
Эти котлеты из сома — секрет идеального рыбного блюда. Нежнейший фарш со сливочным маслом в хрустящей панировке тает во рту
Гора котлет из двух куриных грудок: сочные, легко жуются — для быстрого обеда или ужина
Готовлю этот куриный суп с овсянкой — диетическое чудо для тех, кто ценит легкость и пользу
еда
рецепты
котлеты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

