Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 14:05

Беру бедра и пармезан: через 30 минут подаю шашлычки на шпажках — быстрее и вкуснее котлет

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру филе бедра, немного йогурта, чеснок и пармезан — и через полчаса на столе уже горячие румяные шпажки. Снаружи аппетитная золотистая корочка, внутри сочное нежное мясо. Готовятся быстро, выглядят красиво, а есть удобно прямо со шпажки.

У этого рецепта есть всё, за что его хочется повторять снова: минимум подготовки, простые продукты и очень удачный результат. Филе бедра остается мягким и сочным, специи дают аромат, а пармезан сверху подрумянивается и превращается во вкусную сырную корочку. Подаю их с овощами, соусом из йогурта или просто с лавашом — и каждый раз исчезают со стола очень быстро.

Для приготовления понадобится: филе куриного бедра — 500 г, греческий йогурт — 2 ст. ложки, сладкая паприка — 1 ч. ложка, чесночный порошок — 1 ч. ложка, соль — ½ ч. ложки, немного чили по вкусу, растительное масло — 1 ст. ложка, чеснок — 2 зубчика, пармезан — 40–50 г.

Филе бедра нарезают небольшими кусочками. Отдельно смешивают йогурт, паприку, чесночный порошок, соль, чили и масло. Добавляют курицу и хорошо перемешивают, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом.

Дальше мясо нанизывают на деревянные шпажки и выкладывают в аэрогриль или на противень. Готовят при 200 градусах около 20 минут, затем переворачивают. Сверху посыпают тертым пармезаном и мелко рубленным чесноком и возвращают еще на 5–7 минут — чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру филе бедра, цедру и мед: курицу «Кокетку» готовлю в лимонно-медовом соусе. Аромат стоит на всю кухню, а соус хочется собрать хлебом
Общество
Беру филе бедра, цедру и мед: курицу «Кокетку» готовлю в лимонно-медовом соусе. Аромат стоит на всю кухню, а соус хочется собрать хлебом
Даже грудка в этом соусе объедение: складываете все в сковороду, через 25 минут подаете чахохбили
Общество
Даже грудка в этом соусе объедение: складываете все в сковороду, через 25 минут подаете чахохбили
Беру обычный куриный фарш и готовлю вкуснятину: что-то между котлетами по-киевски и зразами
Общество
Беру обычный куриный фарш и готовлю вкуснятину: что-то между котлетами по-киевски и зразами
Тилапия — бюджетная рыба, которая не знает, что она бюджетная. В этих котлетах она раскрывается на 200%
Общество
Тилапия — бюджетная рыба, которая не знает, что она бюджетная. В этих котлетах она раскрывается на 200%
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
Семья и жизнь
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
курица
котлеты
мясо
шашлыки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый замминистра обороны Шулика возглавил аппарат ведомства
Мужчина поленом убил родственницу в Тульской области
В Совфеде назвали визит Тихановской на Украину неуклюжим и неуместным
Российские военные освободили более 400 домов в ходе боев за Добропасово
«Мы — дом для миров»: интервью с генпродюсером «ЯРКО»
«Не по сценарию»: депутат о разочаровании Евросоюза в Мадьяре
В СКР сообщили об изъятии бортового самописца «Арктик Метагаза»
Раскрыты причины крушения самолета под Красноярском
В Ростехе сообщили о перовом полете нового вертолета
Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле
В МЧС Киргизии объяснили риски при эвакуации тела Наговициной с пика Победы
Налет на Ярославль, удар «Града», обстрел дачников: ВСУ атакуют РФ 25 мая
Финуправляющий Блиновской оспорила конфискацию активов «королевы марафонов»
«Он хвалил нас»: Вован и Лексус о возможном разговоре с Трампом в будущем
Экономист спрогнозировала, что будет с ценами на мебель этим летом
Стрелявшего в ребенка артиста отправили под стражу
В Госдуме ответили на предложение давать дополнительный отпуск молодоженам
Звезда «Пацанок» пришла за футболками в «Садовод» и осталась без гроша
Вован и Лексус раскрыли, как «кошелек Зеленского» пытался их купить
В посольстве рассказали о задержанном в Чехии митрополите РПЦ Иларионе
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.