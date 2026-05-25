Беру бедра и пармезан: через 30 минут подаю шашлычки на шпажках — быстрее и вкуснее котлет

Беру филе бедра, немного йогурта, чеснок и пармезан — и через полчаса на столе уже горячие румяные шпажки. Снаружи аппетитная золотистая корочка, внутри сочное нежное мясо. Готовятся быстро, выглядят красиво, а есть удобно прямо со шпажки.

У этого рецепта есть всё, за что его хочется повторять снова: минимум подготовки, простые продукты и очень удачный результат. Филе бедра остается мягким и сочным, специи дают аромат, а пармезан сверху подрумянивается и превращается во вкусную сырную корочку. Подаю их с овощами, соусом из йогурта или просто с лавашом — и каждый раз исчезают со стола очень быстро.

Для приготовления понадобится: филе куриного бедра — 500 г, греческий йогурт — 2 ст. ложки, сладкая паприка — 1 ч. ложка, чесночный порошок — 1 ч. ложка, соль — ½ ч. ложки, немного чили по вкусу, растительное масло — 1 ст. ложка, чеснок — 2 зубчика, пармезан — 40–50 г.

Филе бедра нарезают небольшими кусочками. Отдельно смешивают йогурт, паприку, чесночный порошок, соль, чили и масло. Добавляют курицу и хорошо перемешивают, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом.

Дальше мясо нанизывают на деревянные шпажки и выкладывают в аэрогриль или на противень. Готовят при 200 градусах около 20 минут, затем переворачивают. Сверху посыпают тертым пармезаном и мелко рубленным чесноком и возвращают еще на 5–7 минут — чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.