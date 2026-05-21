Тилапия — бюджетная рыба, которая не знает, что она бюджетная. В этих котлетах она раскрывается на 200%

Тилапию часто ругают за пресность. Но в котлетах она раскрывается по-новому. И никаких костей. Идеально для детского ужина.
Что понадобится
400 г филе тилапии, луковица, яйцо, 1-3 ст. л. муки (по необходимости), батон, замоченный в молоке (по желанию).
Как я готовлю
Филе тилапии измельчаю в блендере или рублю ножом. Лук нарезаю мелкими кубиками, обжариваю до золотистости. Смешиваю рыбу, лук и яйцо. Если фарш жидковат, добавляю муку. Если суховат — размоченный в молоке батон.
Формирую котлетки влажными руками. Обжариваю на антипригарной сковороде до румяной корочки. Перекладываю в форму, ставлю в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Скажу честно, я не ждал от тилапии ничего особенного. Рыба как рыба. Но в котлетах она меня удивила. Нежные, сочные, с луковой сладостью и золотистой корочкой. Готовые котлеты хорошо сочетаются с картофельным пюре и свежим овощным салатом. Берите на заметку, если хотите разнообразить рыбное меню.