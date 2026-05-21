Беру обычный куриный фарш и готовлю вкуснятину: что-то между котлетами по-киевски и зразами

Биточки из куриного фарша с сырной начинкой — это нечто среднее между котлетами по-киевски и зразами. Нежное мясо, а внутри — расплавленный сыр с маслом и зеленью. Запекаются в духовке без лишнего масла, получаются сочными и очень вкусными.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, пучок зелени (укроп, петрушка), 1 яйцо, соль, перец, паприка, мука для панировки.

Рецепт: для начинки сыр натрите на мелкой терке, смешайте с размягченным сливочным маслом и мелко рубленой зеленью. Скатайте небольшие шарики, заморозьте их на 20-30 минут. В фарш добавьте яйцо, соль, перец, паприку, тщательно вымесите.

Сформируйте лепешку, в центр положите замороженный шарик начинки, защипните края, сформировав котлету. Обваляйте котлеты в муке. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже приготовила котлеты по этому рецепту и посоветовала не запекать, а жарить котлеты в панировке на сковороде, если вы хотите добиться хрустящей корочки.

