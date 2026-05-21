Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 12:59

Автоэксперт объяснил, какие автомобили с пробегом нельзя покупать

Автоэксперт Шапринский: при покупке лучше избегать арестованных машин

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При покупке подержанного автомобиля лучше избегать лотов, которые были арестованы, заявил «Газете.Ru» коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский. Он отметил, что юридические проблемы встречаются почти в половине случаев продажи.

Некоторые категории машин чаще связаны с рисками. Например, автомобили с юридическими проблемами: более чем в 40% случаев проверка истории выявляет залоги, ограничения в ГИБДД, ДТП и другое. Машины в аресте или розыске нельзя поставить на учет, — рассказал Шапринский.

Автоэксперт подчеркнул, что не рекомендуется приобретать автомобили, которые были серьезно повреждены в авариях, пожарах или затоплениях. По его словам, дефекты кузова, проблемы с электрикой и остаточные запахи невозможно полностью устранить.

Ранее автоэксперт Александр Пархомчук рассказал, что во время шиномонтажа не исключены ошибки, например резину могут установить на поврежденный или грязный диск. Неправильно выполненная процедура может сократить ресурс новых покрышек и создать угрозу на дороге.

Общество
автомобили
покупки
аресты
автоэксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
Песков: Кремль не видит рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по НПЗ
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила мощная вспышка двух инфекций
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории
Момент жуткого ДТП с участием сына российского миллиардера попал на видео
Фейки Запада о переговорах России и КНР заставили Захарову улыбнуться
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.