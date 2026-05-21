Автоэксперт объяснил, какие автомобили с пробегом нельзя покупать

При покупке подержанного автомобиля лучше избегать лотов, которые были арестованы, заявил «Газете.Ru» коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский. Он отметил, что юридические проблемы встречаются почти в половине случаев продажи.

Некоторые категории машин чаще связаны с рисками. Например, автомобили с юридическими проблемами: более чем в 40% случаев проверка истории выявляет залоги, ограничения в ГИБДД, ДТП и другое. Машины в аресте или розыске нельзя поставить на учет, — рассказал Шапринский.

Автоэксперт подчеркнул, что не рекомендуется приобретать автомобили, которые были серьезно повреждены в авариях, пожарах или затоплениях. По его словам, дефекты кузова, проблемы с электрикой и остаточные запахи невозможно полностью устранить.

