Песков объяснил, что означают российско-белорусские военные учения

Совместные российско-белорусские учения, проходящие с 19 по 21 мая, являются частью военного строительства и служат определенным сигналом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что любые подобные маневры имеют конкретный смысл, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Любые учения являются частью военного строительства и любые учения являются сигналом, — заявил представитель Кремля.

Ранее в ходе учений стратегических ядерных сил Минобороны России продемонстрировало полет сверхзвукового истребителя МиГ-31 со специальной боевой частью. На опубликованных кадрах видно, как на самолет подвешивается гиперзвуковая ракета «Кинжал». Также показан вылет истребителя в район выполнения патрулирования.

Помимо этого, в рамках учений подразделения, задействованные в ядерном сдерживании, отработали приведение в состояние полной боевой готовности. Выполнены учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

Учения российских ядерных сил сразу вызвали реакцию в зарубежной прессе. СМИ назвали эти маневры сигналом для Европы. Журналисты отметили, что они напоминают о ядерном статусе России и необходимости учитывать этот фактор в международной политике.