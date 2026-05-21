21 мая 2026 в 14:28

Необычный товар попал в реестр опасной продукции в Белоруссии

В реестр опасной продукции в Белоруссии попал грузинский коньяк

Грузинский коньяк SACHUKARI TRADITIONAL шестилетней выдержки внесли в реестр опасной продукции Белоруссии, сообщил Госстандарт республики. В ведомстве заявили, что продукция производителя не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке.

По данным проверки, название на упаковке недостоверно характеризует напиток и не позволяет корректно его идентифицировать. Кроме того, испытания показали, что массовая концентрация дубильных веществ в напитке составила менее 0,1 г/дм³ при установленной норме не ниже 0,3 г/дм³. В Госстандарте отметили, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства заявленного напитка, однако идентифицировать ее как соответствующий коньяк невозможно.

Ранее в апреле федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками провела проверку в отношении «Прошянского коньячного завода» и выявила многочисленные нарушения. В ходе проверки специалисты отобрали образцы коньяка, который фирма ввезла на территорию России.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

