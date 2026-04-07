07 апреля 2026 в 19:20

В России решили наказать один коньячный завод за нарушения

Росалкогольтабакконтроль потребовал лишить лицензии «Прошянский коньячный завод»

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками провела проверку в отношении «Прошянского коньячного завода» и выявила многочисленные нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе проверки специалисты отобрали образцы коньяка, который фирма ввезла на территорию РФ.

Отобранные образцы направили в лабораторию для исследований. В результате экспертизы было установлено несоответствие продукции требованиям ГОСТа. В коньяке обнаружили спирты не виноградного происхождения, а также выявили несоответствие состава продукта заявленному наименованию — фактически напиток нельзя было называть коньяком.

Указанные нарушения послужили основанием для принятия Службой решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, а также о приостановлении ее действия, — сказано в сообщении.

Вопрос об аннулировании лицензии в настоящее время находится на рассмотрении в Арбитражном суде. Генеральным директором компании, согласно открытым источникам, является Ашот Бадалян.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году было зафиксировано снижение продаж алкогольной продукции. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи водки уменьшились на 3,6%, коньяка — на 9,2%, а слабоалкогольной продукции — на 87,3%. Общий объем продаж алкогольной продукции в стране снизился на 9,3% по сравнению с предыдущим годом.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
