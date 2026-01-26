Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:47

В России снизились продажи одного алкогольного напитка

В России в 2025 году снизились продажи водки на 3,6% по сравнению с 2024 годом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России в 2025 году снизились продажи водки на 3,6% по сравнению с 2024 годом — до 73,315 млн декалитров, пишут РИА Новости со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. При этом объем реализации ликеро-водочных изделий увеличился на 12,7%, составив 18,808 млн декалитров.

Продажи коньяка уменьшились на 9,2% — 12,853 млн декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции упала на 87,3% — 1,526 млн декалитров. Спиртные напитки крепостью более 9% тоже реже покупали в 2025 году. Продажи снизились на 1,1% — 119,979 млн декалитров.

Виноградное вино продали на 1,9% меньше, чем в 2024 году, а игристое — на 3,2% — 56,004 и 22,771 миллиона декалитров соответственно. Реализация ликерных вин также снизилась — на 10,7%, составив 1,154 млн декалитров. Уменьшился и общий объем продаж алкогольной продукции в стране. В 2025 году он составил 205,798 млн декалитров. Это на 9,3% ниже по сравнению с 2024 годом.

Ранее сообщалось, что продажи сигарет в России в январе — ноябре 2025 года продемонстрировали рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие расходы граждан на табачную продукцию за этот срок составили 1,5 трлн рублей, что на 14% превышает показатели прошлого года.

