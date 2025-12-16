Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:10

В России выросли продажи одной вредной продукции

Продажи сигарет в России выросли на 5% в годовом выражении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продажи сигарет в России в январе — ноябре 2025 года продемонстрировали рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков системы маркировки «Честный знак». Общие расходы граждан на табачную продукцию за этот срок составили 1,5 трлн рублей, что на 14% превышает показатели прошлого года.

Согласно исследованию, лидером по потреблению на душу населения уже второй год подряд остается Магаданская область. Там на каждую тысячу жителей приходится 130 тыс. условных упаковок сигарет, хотя этот показатель незначительно снизился. Второе и третье места занимают Камчатский край и Сахалинская область, где потребление также остается высоким.

При этом наиболее низкий уровень потребления зафиксирован в республиках Северного Кавказа. Так, в Ингушетии на тысячу человек приходится около двух тысяч условных упаковок, однако здесь же отмечается и самый значительный рост потребления за год — на 54%. Аналогичная тенденция существенного роста с низкой базы наблюдается в Чечне и Дагестане.

Ранее первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил, что большинство депутатов Госдумы выступило против запуска эксперимента по онлайн-продаже алкоголя и табачных изделий по биометрическим данным. Парламентарий указал, что это может увеличить потребление указанной продукции и противоречит действующей госпрограмме по снижению спроса на алкоголь.

