Онлайн-продажи сигарет и водки вызвали протест в Госдуме

Большинство депутатов Госдумы выступило против запуска эксперимента по онлайн-продаже алкоголя и табачных изделий по биометрическим данным, заявил первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев в комментарии ТАСС. Парламентарий указал, что это может увеличить потребление указанной продукции и противоречит действующей госпрограмме по снижению спроса на алкоголь.

Большинство депутатов, которые были на совещании, высказались не только против онлайн-продажи алкоголя, табака, вейпов, энергетиков и других веществ, но и против того, чтобы этот эксперимент начинался. Потому что это неизменно приведет к тому, что будет рост употребления алкоголя, табака и других запрещенных веществ, — сказал парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости прокурорской проверки маркетплейсов в связи с фактами продажи детям конфет с содержанием алкоголя. Парламентарий указал, что торговля такой продукцией обязана строго соответствовать закону. По его мнению, для исправления ситуации требуются суровые инспекции и применение денежных взысканий к виновным.

Кроме того, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что главной проблемой во взаимоотношениях банков и маркетплейсов является не скидочная политика, а необходимость создания равной конкурентной среды. По его мнению, онлайн-площадки обязаны открывать доступ к сотрудничеству для всех финансовых организаций и вносить налоговые платежи на тех же условиях, что и обычные магазины.