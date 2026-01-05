Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 09:26

Названы профессии с самым высоким ростом зарплат в 2026 году

В 2026 году зарплата вырастет у разработчиков ПО и финансовых аналитиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2026 году рост зарплат в России будет точечным и затронет преимущественно высококвалифицированных специалистов в дефицитных сферах, а также некоторые рабочие профессии, передает РИА Новости со ссылкой на hh.ru. Речь идет о разработчиках ПО, финансовых аналитиках и дата-сайентистов.

Так, разработчики ПО могут получить значительную прибавку (средняя зарплата в 2025 году составила 284 тыс. рублей), дата-сайентисты и ML-инженеры (247 тыс. рублей) и специалисты по кибербезопасности (90 тыс. рублей). У финансовых аналитиков прогнозируется рост от 117 тыс. рублей. у product-менеджеров — от 130 тыс. рублей. Среди рабочих специальностей ожидается рост заплат у сварщиков, высококвалифицированных токарей, дальнобойщиков, крановщиков и машинистов спецтехники.

Ранее стало известно, что за последний год наиболее значительный рост зарплат в России отмечен в сфере программного обеспечения: доходы сотрудников выросли на 137 тыс. рублей к концу октября. Средняя зарплата по стране увеличилась на 13,1 тыс. рублей за 12 месяцев, достигнув 99,7 тыс. рублей в октябре.

