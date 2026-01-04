Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 14:12

Назван топ-5 профессий, где зарплаты выросли сильнее всего

Зарплаты в IT-отрасли выросли на 137 тыс. рублей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
За последний год наиболее значительный рост зарплат в России отмечен в сфере программного обеспечения: доходы сотрудников выросли на 137 тыс. рублей к концу октября, передает РИА Новости. Средняя зарплата по стране увеличилась на 13,1 тыс. рублей за 12 месяцев, достигнув 99,7 тыс. рублей в октябре.

На втором месте по зарплатам следуют сотрудники рыболовной отрасли с увеличением на 69 тыс. рублей и работники холдинговых компаний с прибавкой в 55,5 тыс. рублей. В топ-5 также вошли специалисты по аренде интеллектуальной собственности (+50,7 тыс. руб.) и разработчики строительных проектов (+46,3 тыс. руб.). Наибольшее снижение средних зарплат зафиксировано в инвестфондах – на 57,4 тыс. рублей.

До этого появилась информация, что в России в октябре единственной отраслью, где средняя зарплата превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование. Средний доход работников в этом сегменте составил 439,6 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили, что работники, чей доход зависит от оклада или тарифной ставки, получат свою январскую зарплату полностью. Для сотрудников на сдельной оплате первый месяц года станет коротким периодом, в который нужно успеть выполнить большой объем задач.

