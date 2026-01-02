Новый год — 2026
02 января 2026 в 10:09

В Госдуме озвучили важный нюанс по зарплатам россиян за январь

Бессараб: работники на окладе получат полную зарплату за январь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работники, чей доход зависит от оклада или тарифной ставки, получат свою январскую зарплату полностью, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб РИА Новости. При этом, как она отметила, для сотрудников на сдельной оплате первый месяц года станет коротким периодом, в который нужно успеть выполнить большой объем задач.

Те, у кого зарплата зависит от оклада, от тарифных ставок, ничего не потеряют. Зарплата будет выплачена в полном объеме, — сказала она.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал направить некоторую сумму с январской зарплаты на специальный счет для погашения обязательных расходов, таких как коммунальные услуги, аренда жилья или ипотека. Он также отметил важность сохранения денег на приобретение продуктов, оплату детских кружков и прочих регулярных нужд.

Кроме того, заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил о прогнозируемом подъеме заработных плат на 4,5% в первом квартале 2026 года. По его словам, такой рост будет достижим при условии сохранения минимальных показателей безработицы.

январь
зарплаты
депутаты
Светлана Бессараб
