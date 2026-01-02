В Госдуме озвучили важный нюанс по зарплатам россиян за январь

Работники, чей доход зависит от оклада или тарифной ставки, получат свою январскую зарплату полностью, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб РИА Новости. При этом, как она отметила, для сотрудников на сдельной оплате первый месяц года станет коротким периодом, в который нужно успеть выполнить большой объем задач.

Те, у кого зарплата зависит от оклада, от тарифных ставок, ничего не потеряют. Зарплата будет выплачена в полном объеме, — сказала она.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал направить некоторую сумму с январской зарплаты на специальный счет для погашения обязательных расходов, таких как коммунальные услуги, аренда жилья или ипотека. Он также отметил важность сохранения денег на приобретение продуктов, оплату детских кружков и прочих регулярных нужд.

Кроме того, заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил о прогнозируемом подъеме заработных плат на 4,5% в первом квартале 2026 года. По его словам, такой рост будет достижим при условии сохранения минимальных показателей безработицы.