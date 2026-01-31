Приметы 31 января — Афанасий Ломонос: время крепких морозов и защиты дома

Приметы 31 января — Афанасий Ломонос: время крепких морозов и защиты дома

В последний день января православная церковь призывает вспомнить святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. В народе же дату прозвали очень интересно: Афанасий Ломонос. Считалось, что в это время наступают самые крепкие зимние морозы, которые «ломят нос» каждому, кто рискнет выйти на улицу. В народе говорили, что афанасьевские морозы «шутить не любят». Этот день также считался временем разгула ведьм, которые собирались на свой последний зимний шабаш.

Приметы о погоде на Афанасия Ломоноса, 31 января

По погоде в этот день определяли, будет ли весна ранней и когда ждать тепла.

Если на Афанасия в полдень выглянуло солнце — весна придет рано.

Чистое небо на закате — к затяжным морозам, которые продлятся еще долго.

Если началась метель или вьюга — зима задержится, а весна будет холодной и снегообильной.

Если на улице сильный мороз, а окна «плачут» (появился конденсат) — скоро наступит оттепель.

Круг вокруг солнца или луны — к сильному снегопаду и ветру.

Приметы о зверях и птицах 31 января

Вороны летают стаями и кружатся высоко — к усилению холодов.

Приметы о птицах и зверях Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Традиции изгнания нечисти 31 января

В народе верили, что 31 января ведьмы возвращаются с гуляний и стараются спрятаться в жилых домах от холода.

Заговаривание труб. Знахари и хозяева обходили дома и «заговаривали» печные трубы, чтобы нечисть не пробралась внутрь.

Шум и грохот. Чтобы отпугнуть злые силы, иногда стучали по углам дома палками или кнутами.

Что можно и нужно делать 31 января

Сидеть дома и беречься от холода. Лучшим занятием считался отдых в кругу семьи у теплой печи или камина.

Сытно обедать. Считалось, что в лютый мороз организм нуждается в калорийной пище, чтобы противостоять болезням.

Проверять запасы дров. Хозяева смотрели, хватит ли топлива до конца зимы, так как Афанасий считался «макушкой» холодов.

Что можно и нельзя делать 31 января Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что нельзя делать 31 января

Назначать хирургические операции. В народе верили, что раны в этот день заживают очень долго и велик риск осложнений (если какие-то манипуляции со здоровьем были не экстренными, их старались перенести).

Переезжать в новый дом. Считалось, что на Афанасия Ломоноса вместе с вещами в новое жилье может переехать и нечисть, что принесет в дом ссоры.

Крестить мальчиков. Существовало странное суеверие, что крещение мальчика в этот день может лишить его мужской силы в будущем.

Свататься и справлять свадьбы. Верили, что «морозные» союзы будут холодными и безрадостными.

Подавать иски в суд. Дела, начатые в этот день, могли затянуться на годы без положительного результата.

Выходить из дома после захода солнца. Старались не искушать судьбу в «ведьмин день» и не встречаться с холодной вьюгой.

