16 марта 2026 в 00:05

Приметы 16 марта — Евтропиев день: что сделать ради хорошего урожая?

Погодные приметы на март 2026 года
В народном календаре 16 марта — это Евтропиев день, названный в честь мученика Евтропия Амасийского. Этот день считался временем мистического союза солнца и земли. Наши предки верили, что именно сегодня солнечные лучи становятся по-настоящему живительными, способными растопить любые снега. Главная задача дня — помочь солнцу «закрестить» поле, чтобы будущий урожай был защищен от нечистой силы и вредителей.

Погодные приметы на Евтропия, 16 марта

  • Солнце в облака садится — завтра будет дождь.

  • Утром был туман, но он быстро разошелся — в ближайшие дни ожидается ясная погода.

Приметы о птицах и зверях 16 марта: время просыпаться

  • Петухи разорались — погода скоро сменится, скорее всего, потеплеет.

  • Скворцы прилетели — к хорошему урожаю зерна.

  • Воробьи в песке купаются — тепло будет сухим и устойчивым.

  • Дикие гуси летят высоко — к высокому половодью, если низко — воды будет мало.

  • Собака нюхает воздух, подняв морду — к сильному ветру.

«На Евтропия медведь в берлоге ворочается», — говорили наши предки. Считалось, что именно 16 марта косолапые окончательно просыпаются и начинают выходить из своих зимних убежищ. В лес в это время старались не ходить — голодный зверь опасен.

Приметы 16 марта Приметы 16 марта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 16 марта

  • Умываться серебряной водой. Старинный ритуал красоты: с вечера 15 марта в кувшин с водой клали серебряную монету или украшение. Утром 16 марта этой водой умывались. Верили, что это сохранит молодость, чистоту кожи и защитит от сглаза.

  • Пересекать поле или огород крест-накрест. Хозяева выходили на свои участки и проходили их по диагонали, чтобы «закрестить» землю. Это символически призывало солнце оберегать посевы.

  • Помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Любое доброе дело, сделанное от чистого сердца на Евтропия, возвращается к человеку сторицей.

  • Зазывать весну. Девушки выходили на пригорки и пели песни, глядя на солнце, чтобы оно быстрее прогрело землю.

Что нельзя делать 16 марта

День 16 марта окружало множество строгих запретов, нарушить которые значило навлечь на себя и семью различные неприятности.

Самый суровый запрет касался мусора: после заката солнца выносить его из дома категорически не разрешалось. Верили, что вместе с сором можно случайно выбросить за порог семейное благополучие и достаток. По той же причине вечером не давали денег в долг — считалось, что они не вернутся, а в собственном кошельке наступит финансовая «засуха».

Особую осторожность проявляли в общении с близкими: ссора, начатая в этот день, грозила затянуться на долгие месяцы, отравляя жизнь всем домочадцам. В лес тоже старались не ходить — просыпающиеся после зимней спячки медведи делали такие прогулки смертельно опасными. И даже к острым предметам относились с опаской: существовало поверье, что рана, полученная 16 марта, будет заживать мучительно долго.

Анастасия Фомина
