Мурашко раскрыл, что нужно для долгой жизни Мурашко назвал позитивный настрой и наличие цели в жизни ключом к долголетию

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал главным залогом долголетия позитивный настрой и продуктивность, передает ТАСС. По словам главы ведомства, именно осознанность и внутренний настрой помогают человеку прожить долгую и насыщенную жизнь.

Цель в жизни иметь, самое главное, быть позитивным и продуктивным человеком. Это самое главное, — подчеркнул Мурашко.

До этого глава российского Минздрава заявлял, что для достижения долголетия критически важны здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом, которые всего за 40 минут улучшают более 250 параметров крови. Он подчеркнул, что в стране уже создаются специализированные центры медицины долголетия, включенные в программу госгарантий, однако конечный результат во многом зависит от стремления самого человека следовать врачебным рекомендациям.

Ранее Мурашко сообщил, что число россиян, придерживающихся здорового образа жизни, необходимо увеличить в 1,5 раза до 2030 года. По его словам, работу в этом направлении следует начать незамедлительно.