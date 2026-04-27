В Минздраве РФ озвучили, что поможет увеличить продолжительность жизни Мурашко: здоровый образ жизни напрямую влияет на ее продолжительность

Увеличить продолжительность жизни граждан поможет в том числе здоровый образ жизни. Важную роль играет приобщенность людей к культуре и спорту, сообщил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре, приобщенность к спорту и многие другие вещи, — сказал он.

Мурашко отметил, что занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови. В России для диагностики предвестников различных заболеваний создаются центры медицины здорового долголетия. Они предоставляют обучающую и диагностическую помощь.

Однако, по словам министра, многое зависит и от самого человека, от его стремления быть здоровым и следовать рекомендациям врачей. Медицина здорового долголетия уже входит в программу госгарантий бесплатной помощи, такие центры работают в Москве и Саранске.

Ранее в Минздраве назвали Чечню, Ингушетию и Дагестан регионами России с самым низким уровнем потребления алкоголя. По статистике ведомства, за март текущего года в Чеченской Республике показатель потребления чистого спирта составил 0,02 литра этанола на душу населения.