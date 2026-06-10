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10 июня 2026 в 16:26

Врач рассказала, для кого стресс опаснее всего

Физиотерапевт Малиновская: стресс особенно опасен для женщин старше 60 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стресс негативно влияет на всех женщин, но наибольшую опасность он представляет для представительниц пенсионного возраста, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По словам специалиста, после наступления менопаузы организм становится более уязвимым к неблагоприятным внешним факторам, поэтому женщинам старше 60 лет следует особенно беречь себя.

Стресс, особенно в сочетании с напряженным графиком работы и информационным перегрузом, может серьезно повлиять на здоровье женщины, особенно в возрасте 60 лет и старше. В этот период организм более уязвим из-за возрастных изменений, включая гормональные сдвиги, снижение адаптационных возможностей и возможные хронические заболевания, — сказала Малиновская.

Врач добавила, что стресс стимулирует выработку кортизола («гормона стресса») и адреналина. Это может приводить к нарушению работы гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси, что влияет на уровень эстрогена, прогестерона и других половых гормонов. По словам эксперта, у женщин в перименопаузе или менопаузе такие изменения способны усугубить симптомы климакса (приливы, сухость слизистых, снижение либидо) либо спровоцировать новые проявления.

Ранее сообщалось, что эндокринные нарушения, в частности гипотериоз, дисбаланс кортизола и сахарный диабет, можно ошибочно принять за хроническую усталость. Под этим состоянием могут скрываться различные дефициты микроэлементов и витаминов, а также воспаления и инфекции.

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