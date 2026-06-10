Путин раскрыл, как в стране развивают инфраструктуру детского отдыха Путин заявил о последовательном развитии инфраструктуры детского отдыха

Российские власти последовательно и системно развивают инфраструктуру детского отдыха в стране, заявил президент Владимир Путин во время совещания с правительством. По его словам, в стране реализуют федеральный проект по капремонту таких объектов.

В этой связи отмечу, что мы последовательно и системно развиваем инфраструктуру детского отдыха по всей стране. В том числе с 2022 года реализуем отдельный федеральный проект по капитальному ремонту действующих и строительству новых детских лагерей. Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 млн 750 тыс. детей, — отметил Путин.

Ранее президент России призвал в период летних каникул надежно защитить детские центры, лагеря и здравницы. Глава государства подчеркнул, что необходимо действовать с максимальной ответственностью.

Также президент заявил, что более 5,75 млн детей по всей стране смогут полноценно провести текущие летние каникулы в санаториях или загородных оздоровительных лагерях. Власти намерены и дальше увеличивать количество выделяемых мест для подрастающего поколения в отечественных учреждениях, отметил он.