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26 июля 2026 в 11:47

Песков назвал особенности отпусков работников Кремля

Песков: сотрудники Кремля уходят в отпуск по отдельному графику

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сотрудники Кремля отдыхают как и «все люди», но с учетом загруженности и вовлеченности в мероприятия президента Владимира Путина, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что работники администрации уходят в отпуска по отдельному графику, его слова приводит журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

Все по-разному. У каждого отдельная ситуация, у каждого может быть отдельный график по темпам подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченности в те или иные мероприятия. А так — все люди, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что Путин планирует провести встречу с депутатами Государственной думы 27 июля. В этот же день состоится финальное заседание весенней сессии и всего VIII созыва. Речь пойдет о ключевых достижениях и нерешенных вопросах, которые предстоит решать новому составу.

До этого стало известно, что президент России встретился в Кремле с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. По словам Пескова, регион живет и работает в особенных условиях. Он отметил, что область требует внимания со стороны лидера страны.

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