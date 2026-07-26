Песков назвал особенности отпусков работников Кремля

Сотрудники Кремля отдыхают как и «все люди», но с учетом загруженности и вовлеченности в мероприятия президента Владимира Путина, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что работники администрации уходят в отпуска по отдельному графику, его слова приводит журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

Все по-разному. У каждого отдельная ситуация, у каждого может быть отдельный график по темпам подготовки тех или иных мероприятий, вовлеченности в те или иные мероприятия. А так — все люди, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что Путин планирует провести встречу с депутатами Государственной думы 27 июля. В этот же день состоится финальное заседание весенней сессии и всего VIII созыва. Речь пойдет о ключевых достижениях и нерешенных вопросах, которые предстоит решать новому составу.

До этого стало известно, что президент России встретился в Кремле с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. По словам Пескова, регион живет и работает в особенных условиях. Он отметил, что область требует внимания со стороны лидера страны.