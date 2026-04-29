«Как же так?»: Захарова нашла канадский след в подготовке «Азова» Захарова заявила об обучении азовцев в военном колледже Канады

Канада на деле готовит украинских нацистов из бригады Нацгвардии Украины «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), несмотря на заявления об обратном, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, в период с 13 января по 5 февраля на командирских курсах в престижном канадском Королевском военном колледже Сен-Жан прошел обучение азовец, передает корреспондент NEWS.ru.

Армейское руководство, как оказалось, уже было осведомлено о принадлежности бойца к нацистскому подразделению. Как же так? Канадцы ведь осуждают все формы нацизма, не так ли? — отметила Захарова.

По ее словам, министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что мандат вооруженных сил никогда не предусматривал подготовку азовцев. Однако украинскому боевику все же выдали «корочку», хотя нормативы он сдать не успел, отметила она.

Ранее «Азов» разместил объявление о найме химиков с высшим образованием для работы с токсичными веществами. Карточка появилась на одном из специализированных украинских сайтов по трудоустройству. В описании должности указано, что специалисту предстоит «работа с токсичными, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами».